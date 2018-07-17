Изменившаяся до неузнаваемости Ольга Дроздова получила еще один диплом

На днях актриса Ольга Дроздова получила красный диплом Института Современного Искусства. Это уже четвертое высшее образование для артистки. Одним из первых Дроздову с окончанием университета ее супруг Дмитрий Певцов , который присутствовал при защите диплома и искренне переживал за супругу. Журналисты также успели связаться с актрисой и узнать некоторые подробности о ее успешном окончании учебы. «Окончила магистратуру. Новые знания — вещь полезная, мозговая деятельность не дает возникнуть болезни Альцгеймера. Еще мой педагог говорил: «Девочкам голову необходимо не завивать, а развивать! За пару дней до защиты столкнулась с трудностями, — продолжает актриса. — Моя тема „Исследование окамененного нечувствия на основе пьес А. П. Чехова“. Несколько раз переделывала, так как в министерстве пересмотрели правила оформления. Нагоняла аж 40 листов! Еще по заданной теме поставила спектакль. Моим профессорам не было стыдно за меня!» — — делится Дроздова со «СтарХитом» (function ($) {var $el=$ ("#insta-1817022928619735039_6242063143"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Напомним, что Дроздова приняла участие в съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», рассказав о своей личной жизни. Поклонники артистки едва узнали резко постаревшую Ольгу, отметив, что на перестала походить на себя. Возможно, всему виной новый имидж актрисы, который состарил Дроздову.