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Изменившаяся до неузнаваемости Ольга Дроздова получила еще один диплом
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Изменившаяся до неузнаваемости Ольга Дроздова получила еще один диплом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях актриса Ольга Дроздова получила красный диплом Института Современного Искусства. Это уже четвертое высшее образование для артистки. Одним из первых Дроздову с окончанием университета ее супруг Дмитрий Певцов, который присутствовал при защите диплома и искренне переживал за супругу.
Журналисты также успели связаться с актрисой и узнать некоторые подробности о ее успешном окончании учебы.
«Окончила магистратуру. Новые знания — вещь полезная, мозговая деятельность не дает возникнуть болезни Альцгеймера. Еще мой педагог говорил: «Девочкам голову необходимо не завивать, а развивать! За пару дней до защиты столкнулась с трудностями, — продолжает актриса. — Моя тема „Исследование окамененного нечувствия на основе пьес А. П. Чехова“. Несколько раз переделывала, так как в министерстве пересмотрели правила оформления. Нагоняла аж 40 листов! Еще по заданной теме поставила спектакль. Моим профессорам не было стыдно за меня!» — — делится Дроздова со «СтарХитом».
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Напомним, что Дроздова приняла участие в съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», рассказав о своей личной жизни. Поклонники артистки едва узнали резко постаревшую Ольгу, отметив, что на перестала походить на себя. Возможно, всему виной новый имидж актрисы, который состарил Дроздову.
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