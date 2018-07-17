Более 15 млн пассажиров оплатили проезд картой «Стрелка» в Подмосковье во время ЧМ-2018

Игоря Трескова. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года более 15 млн пассажиров воспользовались картой «Стрелка» для оплаты проезда в автобусах Московского региона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

«В аналогичный период прошлого года более 12 млн человек воспользовались возможностью безналичной оплаты проезда», — сказал Тресков.

По его словам, доля безналичной оплаты проезда на общественном транспорте в дни проведения турнира возросла в среднем на 20%.

Ранее Inforeactor сообщал, что петербургское метро выпустило билеты «Подорожник» с символикой ЧМ-2018.