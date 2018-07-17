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Более 15 млн пассажиров оплатили проезд картой «Стрелка» в Подмосковье во время ЧМ-2018
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Более 15 млн пассажиров оплатили проезд картой «Стрелка» в Подмосковье во время ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года более 15 млн пассажиров воспользовались картой «Стрелка» для оплаты проезда в автобусах Московского региона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова.
«В аналогичный период прошлого года более 12 млн человек воспользовались возможностью безналичной оплаты проезда», — сказал Тресков.
По его словам, доля безналичной оплаты проезда на общественном транспорте в дни проведения турнира возросла в среднем на 20%.
Ранее Inforeactor сообщал, что петербургское метро выпустило билеты «Подорожник» с символикой ЧМ-2018.
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