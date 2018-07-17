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Rio Tinto увеличила добычу железной руды во II квартале
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Rio Tinto увеличила добычу железной руды во II квартале 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Англо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto заявила, что ее поставки железной руды из Австралии во II квартале увеличились на 14%. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/CHRISTIAN SPROGOE / RIO TINTO LTD  Компания ожидает, что ее годовые поставки железной руды будут находиться у верхней границы целевого диапазона 330-340 млн тонн, что обусловлено повышением производительности и меньшим количеством связанных с погодой сбоев по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Объем поставок железной руды Rio из Австралии в апреле-июне составил 88,5 млн тонн по сравнению с 77,7 млн тонн годом ранее, сообщила компания. UBS ожидал, что поставки железной руды вырастут на 14% за квартал. Цены на железную руду были стабильными в течение квартала.Rio Tinto заявила, что ее добыча меди подскочила на 26%. В первой половине прошлого года на объемы производства негативно повлияли забастовки профсоюзов на медной шахте Escondida.
Ссылки по теме
Rio Tinto впервые доставила железную руду на крупнейшем в мире беспилотном поезде Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по РусАлу Как США ударили по «РусАлу», а взорвали весь рынок Ведутся переговоры о заключении нового контракта в Escondida, поскольку 1 августа истекает срок действия нынешнего контракта. Компания недавно подтвердила продажу своей 40-процентной доли в Грасберге, втором по величине медном руднике в мире, за $3,5 млрд индонезийской государственной горнодобывающей компании PT Inalum. Rio также отметила значительные сдерживающие факторы для ее алюминиевого бизнеса, учитывая влияние на него резкого роста цен на глинозем, который, как ожидается, продолжится во втором полугодии. Как сообщали «Вести. Экономика», в апреле Rio Tinto предупредила о скором форс-мажоре по контрактам с «РусАлом», который был внесен в санкционный список США. Однако до сих пор Rio не объявила форс-мажор, учитывая, что период сворачивания бизнеса, затронутого санкциями, был продлен до 23 октября.
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