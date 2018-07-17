Rio Tinto увеличила добычу железной руды во II квартале

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Англо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto заявила, что ее поставки железной руды из Австралии во II квартале увеличились на 14%. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/CHRISTIAN SPROGOE / RIO TINTO LTD Компания ожидает, что ее годовые поставки железной руды будут находиться у верхней границы целевого диапазона 330-340 млн тонн, что обусловлено повышением производительности и меньшим количеством связанных с погодой сбоев по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Объем поставок железной руды Rio из Австралии в апреле-июне составил 88,5 млн тонн по сравнению с 77,7 млн тонн годом ранее, сообщила компания. UBS ожидал, что поставки железной руды вырастут на 14% за квартал. Цены на железную руду были стабильными в течение квартала.Rio Tinto заявила, что ее добыча меди подскочила на 26%. В первой половине прошлого года на объемы производства негативно повлияли забастовки профсоюзов на медной шахте Escondida.

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