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Мужчин до 35-летнего возраста приглашают на службу в Росгвардию
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Мужчин до 35-летнего возраста приглашают на службу в Росгвардию 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе ведомства.
На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:
МОВО «Псковский»
МОВО «Великолукский»
ОВО по Гдовскому району
МОВО «Дедовичское»
Невельское ОВО  ОВО по Островскому району
ОВО по Порховскому району
МОВО «Пушкиногорское»
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в пресс-лужбе.
Более подробную информацию можно узнать по телефону (8112) 59-25-32.
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