В Курске хотят отремонтировать дворы новых и аварийных домов

Между тем есть жители, которые первыми подали заявки и второй год не могут попасть в программу благоустройства

Нужно быть активными собственниками и как можно раньше подать документы. Год назад чиновники говорили, что это всё, что нужно для включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Но всё оказалось не так просто. Тех жителей, которые направили документы ещё в апреле 2017 года, просят подождать.

Обещанного ждут

Возле дома на улице Краснознамённой, 9 нет тротуара. Здесь машины сбили 6 детей. Жители решили действовать. 12 апреля прошлого года они одними из первых направили заявку на благоустройство.

— Строительство тротуара включили первым пунктом, установку скамеек, урн, ремонт квартального проезда, строительство автостоянки на 72 машино-места с озеленением собственными силами. Мы были готовы на софинансирование, собрали деньги, — рассказывает старшая по дому Нина Калиниченко. — Критерий оценки у нас 100 процентов. Нам сообщили, что двор включили на 2017 год. Потом говорят, не попадаете. Надеялись попасть в 2018. Мы в полной уверенности, но выясняется, что опять не попадаем.

Дому 50 лет, в нём живут 328 человек. Убедить людей участвовать в программе было непросто. Теперь собственники вообще не верят, что до их двора дойдёт очередь.

В 2018 г. в Курске на благоустройство территорий потратят 108 млн руб. За эти деньги приведут в порядок 10 общественных территорий и 34 двора вместо ранее заявленных 85.

Похожая ситуация с домом на Серёгина, 45. Зданию 40 лет. Жители говорят, если бы их соседом был чиновник из администрации, все работы давно бы выполнили.

— Здесь никогда ничего не делалось. В апреле 2017 года подали документы. Запланировали установку светильников, мы ходим по темноте, замену бордюрного камня, потому что бордюры разбились, строительство тротуара, установку скамеек, асфальтирование проездов, качели для детей и песочницы. Заявку приняли, смета составила 917 тысяч 505 рублей. Часть работ должна была пройти на условиях софинансирования. В 2017 году мы в программу не попадаем, а в апреле 2018 появилась информация на сайте, что нас включили в программу. Звоню узнать, когда к нам приедут рабочие, и мне говорят, что в этом году двор делать не будут, — говорит старшая по дому Валентина Желтикова. — Это ужасная несправедливость. В прошлом году сделали ламоновские улицы, этим домам по 10 лет. Теперь нам объясняют, что надо делать улицу Ленина и проспект Победы.

Благоустройство не просили

Ситуация с заявками выглядит как минимум странно. Как сообщили «КИ» активисты ОНФ, дворы на Союзной, 10 и Союзной, 53а благоустроили в прошлом году. Теперь их внесли в программу до 2022 года, хотя жители документов не подавали и всем довольны. Аварийному дому на Ленина, 77а около 80 лет. Собственники квартир говорят, что их планируют расселить в 2020 году. При этом дом чудесным образом попал в программу благоустройства на 2021 год.

— Крыша держится на балках, стены потрескались. Дом обещают расселить, но хотят, чтобы мы сами здание снесли. А у нас 6 квартир всего. Никаких заявок мы не подавали и не надо нам никакого благоустройства, — поясняет жительница дома Людмила Тимофеева

Активисты ОНФ отметили, что администрация Курска решила включить в список и другие дворы аварийных домов, которые будут расселять по другой муниципальной программе: ул. Володарского, 43, Чайковского, 68, пер. Южный, 16. Общественники считают, что на эти территории тратить бюджетные деньги неразумно.

Активисты обратили внимание, что дворы новых домов №1, 3, 5 на улице Домостроителей в Курске планируется благоустроить в 2021 г. Это адреса в самом новом микрорайоне Курска — Северном.

В ОНФ опасаются, что бороться на торгах за проведение работ по благоустройству здесь будет, скорее всего, дочернее предприятие — управляющая компания. В итоге она сможет получить бюджетные средства на «приведение в порядок» новых дворов.

Активисты направили письма в администрацию региона, прокуратуру УФАС . Общественники хотят, чтобы новые и аварийные дома исключили из программы. «КИ» будут следить за развитием ситуации.

Комментарии в тему

Первый заместитель главы администрации города Курска Сергей Малахов

— Порядок, который у нас есть, предусматривает, что подавать заявление может каждый дом. Жители направили документы, мы обязаны принять. Заявки подавались в соответствии с формой, утверждённой Минстроем . А очерёдность утверждается на комиссии, которая проходит в том числе и с представителями ОНФ. Естественно, на 18-й и 19-й годы новые и аварийные дома не вошли.

Эксперт ОНФ Любовь Нечаева:

— Из 34 дворов, которые будут делать в 2018 году, 13 — это проспект Победы. Относительно новые дома, которые изначально по проекту должны были быть благоустроены. Но при их строительстве в нарушение норм проезды вокруг домов подрядчиком в целях экономии были забетонированы, а не заасфальтированы. Теперь недоделки подрядчика устраняются за бюджетные деньги за счёт федеральной программы. Выбор домов, попавших в программу, непрозрачный. Изначально она должна была стать стимулом для собственников проявить гражданскую позицию. По разным критериям каждой поданной заявке присваивались баллы и в зависимости от этого определялась очерёдность включения в программу. Но это не выполняется. Основная проблема — нарушение сроков, непрозрачность программы, а значит, не учитывается мнение граждан. А это была главная задача программы — собственникам — самоорганизовываться, власти — учитывать мнение людей.