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В Совете Федерации предложили оснастить глюкометрами самолеты и поезда
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В Совете Федерации предложили оснастить глюкометрами самолеты и поезда 

Агентство «Москва» 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила оснастить глюкометрами объекты транспорта и транспортной инфраструктуры. Об этом сенатор сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Считаю, что в целях снижения внегоспитальной смертности населения при гипергликемической (гипоклимической) коме нужно рассмотреть возможность обязательного обеспечения глюкометрами различных видов транспорта, аэропортов, вокзалов. Наличие приборов измерения давления в таких местах должно быть обязательным», — сказала Т. Кусайко.
Сенатор добавила, что также поддерживает предложение об оснащении дефибрилляторами самолетов. По ее мнению, в целях профилактики необратимых последствий, если у человека возникнут серьезные проблемы со здоровьем во время полета, законодательство в этом направлении нуждается в совершенствовании.
«Поэтому, конечно же, поддерживаю инициативу о необходимости оснащения воздушных транспортных судов дефибрилляторами. Их наличие может спасти жизнь человеку в критических ситуациях. К тому же, рассматривая особенные условия на высоте, это может оказаться единственным способом спасения. Добавлю, что необходимость в дефибрилляторах может возникнуть у пассажиров не только самолетов, но и других видов транспорта: речном, морском, наземном», — добавила Т. Кусайко.
Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме выступили за оснащение аптечек в самолетах дефибрилляторами. Как отметили в нижней палате парламента, современные дефибрилляторы довольно просты в использовании, и спасти жизнь человеку можно даже без медицинского образования.
Агентство «Москва»: последние новости
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