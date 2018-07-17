В Совете Федерации предложили оснастить глюкометрами самолеты и поезда

«Считаю, что в целях снижения внегоспитальной смертности населения при гипергликемической (гипоклимической) коме нужно рассмотреть возможность обязательного обеспечения глюкометрами различных видов транспорта, аэропортов, вокзалов. Наличие приборов измерения давления в таких местах должно быть обязательным», — сказала Т. Кусайко.

Сенатор добавила, что также поддерживает предложение об оснащении дефибрилляторами самолетов. По ее мнению, в целях профилактики необратимых последствий, если у человека возникнут серьезные проблемы со здоровьем во время полета, законодательство в этом направлении нуждается в совершенствовании.

«Поэтому, конечно же, поддерживаю инициативу о необходимости оснащения воздушных транспортных судов дефибрилляторами. Их наличие может спасти жизнь человеку в критических ситуациях. К тому же, рассматривая особенные условия на высоте, это может оказаться единственным способом спасения. Добавлю, что необходимость в дефибрилляторах может возникнуть у пассажиров не только самолетов, но и других видов транспорта: речном, морском, наземном», — добавила Т. Кусайко.