Экспертный совет ФТРП Свердловской области в июле и августе рассмотрит четыре заявки на предоставление льготных займов

Как сообщил генеральный директор ФТРП Александр Эбергард, в числе заявителей Кушвинский завод прокатных валков, который с помощью льготного финансирования модернизирует обрабатывающий центр портального типа с целью произведения фрезерной обработки особо крупных валков, что позволит заводу сохранить конкурентные преимущества на мировом рынке. Предполагаемая сумма займа 100 миллионов рублей.

В высокой степени проработки находится проект производственного предприятия в Верхней Пышме, специализирующегося на изготовлении детской мебели. Компания обратилась в фонд за получением льготного займа в размере 75 миллионов рублей на покупку оборудования для увеличения объема и номенклатуры выпускаемой продукции и поставки ее за рубеж.

Потенциальным заемщиком фонда также является промышленное предприятие в Дегтярске , специализирующееся на изготовлении фильтровальных элементов. Средства льготного займа в размере 60 миллионов рублей предполагается направить на покупку оборудования для увеличения выпуска импортозамещающей продукции.

Также в III квартале текущего года планируется к рассмотрению региональным экспертным советом проект лесоперерабатывающего завода в Серове на сумму 100 миллионов рублей, направленный на создание высокотехнологичного производства.

В числе обратившихся за проектным финансированием в ФТРП региональные производители широкого списка отраслей, включая приборостроительное, металлургическое, текстильное и кожевенное производство.

«Работа на выставке ИННОПРОМ-2018 показала высокую заинтересованность в продуктах фонда. Более того, региональный фонд тесно сотрудничает с федеральным фондом развития промышленности, в том числе, помогая крупному бизнесу в оформлении заявок на получение средств займа из федерального бюджета на сумму свыше 100 миллионов рублей», — подчеркнул Александр Эбергард.

До конца текущего года ФТРП совместно с федеральным фондом развития промышленности готов предоставить промышленным предприятиям региона льготные займы от 1% годовых на сумму софинансирования до 700 миллионов рублей.

Напомним, Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в декабре 2016 года. Данная структура призвана способствовать развитию и модернизации регионального промышленного сектора.