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На рынках столицы будут проверять уровень содержания нитратов в дынях и арбузах
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На рынках столицы будут проверять уровень содержания нитратов в дынях и арбузах 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Уровень нитратов измерят в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы. Об этом сообщил координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.
Официальная продажа дынь и арбузов в Москве ещё не стартовала, но уже появляются палатки. Мы решили проверить их на нитраты, к сожалению, как показал нитрометр, во всех бахчевых содержание нитратов было превышено, — сказал А. Акишин.
Он отметил, что у продавцов торговых точек, которые проверили активисты, не было документов на право торговли и сертификаты на товар.
«Безопасная столица» является общественным объединением правоохранительной направленности, цели которой является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, распространение среди населения разъяснительной информации о нормах поведения в общественных местах и правилах безопасности.
Фото: riamo.ru
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