На рынках столицы будут проверять уровень содержания нитратов в дынях и арбузах

Уровень нитратов измерят в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы . Об этом сообщил координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Официальная продажа дынь и арбузов в Москве ещё не стартовала, но уже появляются палатки. Мы решили проверить их на нитраты, к сожалению, как показал нитрометр, во всех бахчевых содержание нитратов было превышено, — сказал А. Акишин.

Он отметил, что у продавцов торговых точек, которые проверили активисты, не было документов на право торговли и сертификаты на товар.