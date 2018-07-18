МФЦ: ваше предложение или запрос 

Напомним, на базе 44 МФЦ по инициативе главы региона Андрея Травникова организован сбор предложений жителей области в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство». Анкеты с предложениями обрабатываются и направляются в министерство экономики. С авторами лучших идей врио губернатора встретится лично. Сбор предложений продлится до начала сентября 2018 года. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг запущен в 2008 году. За десять лет работы учреждение выросло из одного филиала до целой сети с огромным перечнем услуг. На сегодняшний день это 44 центра «Мои документы», 56 офисов «Мои документы» в небольших поселениях, 13 окон обслуживания субъектов предпринимательства, а также восемь мобильных офисов, которые бесплатно выезжают к гражданам льготных категорий, не имеющим возможности самостоятельно посетить центры госуслуг, или предоставляют услугу платного выезда специалистов. Вся сеть обеспечивает доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна для 91 процента граждан Новосибирской области. На базе филиалов МФЦ организовано предоставление 313 государственных и муниципальных услуг (68 услуг федеральных органов власти, 157 — региональных и 88 — органов местного самоуправления), представляемых 102 органами власти. Самыми востребованными у заявителей являются услуги Росреестра, управления по вопросам миграции, кадастровой палаты, отдела пособий и Пенсионного фонда. Ежедневно в МФЦ обслуживается порядка 11 тысяч человек. Глава региона поручил министерству экономического развития Новосибирской области в течение трех ближайших месяцев реализовать малозатратные, но дающие быстрый эффект мероприятия по улучшению качества обслуживания. Меры, требующие более масштабного финансирования, будут обсуждаться в ходе формирования бюджета на 2019 год.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года