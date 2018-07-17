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Беспилотник нашел женщину, почти неделю скитавшуюся по красноярской тайге
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Беспилотник нашел женщину, почти неделю скитавшуюся по красноярской тайге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Собирательницу ягод, которая заблудилась и шесть дней скиталась по тайге Красноярского края, нашли с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает региональный главк Росгвардии.
"В Красноярском крае при помощи беспилотника Росгвардии найдена пропавшая в тайге женщина. Она провела в тайге шесть дней", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что о пропаже женщины сообщил муж. По его словам, его жена ушла собирать ягоды в Большеулуйском районе, однако к условленному времени не вернулась.
Тайга в этой местности сильно заболочена, потому к группе наземного поиска подключились беспилотные летательные аппараты. Примечательно, что координаты пропавшей были обнаружены с помощью тепловизора в ходе ночного полета беспилотника.
"В ходе ночных полетов беспилотного летательного аппарата с использованием тепловизора были установлены предположительные места нахождения пропавшей. Координаты были незамедлительно переданы сотрудникам полиции. При проверке указанной местности женщина была обнаружена", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, сейчас жизни женщины ничего не угрожает, ее состояние здоровья — удовлетворительное.
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