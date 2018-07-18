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Весьма любопытно. Ледокол «Ямал» впечатлил французского посла
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Весьма любопытно. Ледокол «Ямал» впечатлил французского посла 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Росатомфлот посетила посол Франции в России Сильви Берманн.
В центре внимания — объекты ядерной безопасности и работа атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути. Эти темы посол Франции обсудила с руководством Атомфлота в рамках круглого стола и технического тура по предприятию.
В сопровождении и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрея Смирнова Сильви Берманн посетила плавучий док, в котором проходит плановый ремонт атомный ледокол «Ямал». Капитан Александр Лембрик провел экскурсию по атомоходу, ознакомив французскую делегацию с основными принципами работы судна и обеспечения ядерной безопасности на борту, — сообщает отдел коммуникаций Росатомфлота. Кроме того, Сильви Берманн побывала на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов».
Андрей Смирнов подчеркнул, что визит посла — знак высокого доверия, Атомфлот рад приветствовать таких важных гостей и всегда открыт для международного диалога.
«Франция хоть и является ядерной державой, но у нашей страны нет собственных атомных ледоколов, поэтому мне было очень любопытно увидеть базу Атомфлота своими глазами», — отметила Сильви Берманн.
Визиту Сильви Берман на Атомфлот предшествовала встреча с вице-губернатором Мурманской области Романом Дурягиным. В Заполярье посол ознакомилась с результатами российско-французского сотрудничества по направлению реабилитации радиационно опасных объектов в Губе Андреева и поселке Гремиха. Посла Франции очень впечатлили оба технических тура: на атомный ледокол «Ямал» и на ПЭБ «Академик Ломоносов». Французская Тоталь принимает участие в проектах разработки газовых месторождений Сибири «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», для которого в Кольском заливе у Белокаменки создается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, — сообщает murman.tv.
«Я была на Ямале в разгар полярной ночи, это очень эффективный проект, который был реализован в короткие сроки. Нас очень интересует вопрос Северного морского пути, это важно не только для коммерческих и торговых отношений, но также для туризма и организации путешествий в этот регион», — сказала Сильви Берманн.
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