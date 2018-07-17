ЕС и Япония подписали соглашение о взаимном признании систем защиты данных

ЕС и БРЮССЕЛЬ , 17 июл — РИА Новости Япония договорились о создании крупнейшего в мире единого пространства для защищенной передачи данных, признав эквивалентный уровень своих систем безопасности, сообщила во вторник Еврокомиссия

"Данные являются топливом глобальной экономики, и это соглашение позволит безопасно перемещать данные на благо как наших граждан, так и наших экономик. В то же время мы подтверждаем нашу приверженность общим ценностям, касающимся защиты персональных данных", — заявила еврокомиссар по вопросам правосудия и потребителей Вера Юрова, слова которой приводятся в сообщении.