Сотрудницу Россельхозбанка осудили на 3,5 года за тайно навязанные кредиты кубанцам

Отрадненский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Анну Кеташеву за мошенничество в особо крупных размерах. 29 июня, сразу после вынесения приговора, она была взята под стражу в зале суда.

В ходе проведенного следствия выяснилось, что Управляющую дополнительным офисом Россельхозбанка в станице Отрадной Анна Кеташева оформляла банковские договора с использованием персональных данных ничего не подозревающих граждан. В общей массе она присвоила денежных средств «Россельхобанка» на девять миллионов восемьсот тысяч рублей.

Отметим, что обманутым гражданам помогла депутат ГД Наталья Костенко . Еще в марте 2017-го на личном приеме граждан к ней обратились 22 жителя Успенского района Краснодарского края , сообщившие о мошенничестве со стороны сотрудников Отрадненского отделения ОАО «Россельхозбанк». Кубанцы рассказали, что внезапно о знали о своих задолженностях банку, при том, что сами они в кредитных сделках не участвовали, не подписывали договора и не получали займы. О свое задолженности банку жертвы мошенничества узнали лишь после получения судебных приказов о взыскании просроченной задолженности. Размер «тайных кредитов» достигал до 1,5 млн руб.

Для выяснения обстоятельств дела и защиты прав граждан Наталья Костенко обратилась с депутатским запросом в Генеральную Прокуратуру РФ . Также была запрошена информация из Управления МВД по Краснодарскому краю с просьбой дать ответ: на какой стадии находится рассмотрение ранее поданных гражданами самостоятельных заявлений.

Уже вскоре после вмешательства депутата материалы уголовного дела правоохранительные органы передали в Отрадненский районный суд, а процесс взыскания необоснованно начисленных долгов остановлен. Уголовное дело рассматривалось в Отрадненском районном суде более года и закончилось для обвиняемой приговором с реальным сроком заключения на 3,5 года.

«Мы рады, что справедливость восторжествовала. Надеемся, что это решение будет служить естественным ограничителем для других недобросовестных граждан, желающих обманывать кубанцев в финансовой сфере, пользуясь их экономической безграмотностью, заманивать их в денежные ловушки, из которых вырваться очень трудно, порой невозможно», — комментирует ситуацию Наталья Костенко. По словам депутата Госдумы, банки должны более внимательно контролировать деятельность своих сотрудников, наносящих серьезный удар по репутации их структуры.

Парламентарий также напомнила, что недавно по жалобам лабинчан она занималась ситуацией с компанией «Кэш/домом», которая оставила без жилья более 30 граждан, получивших у него заем. По ряду эпизодов возбуждены уголовные дела. В этих эпизодах фигурируют и сотрудники банка «Первомайский», два сотрудника которого также недавно осуждены на 8 лет за мошеннические действия.

«Обещаю, что мы и дальше по обращениям граждан будем заниматься разоблачением серых схем мошенников на финансовом рынке, под какой бы крышей они ни находились и какой бы «репутацией» ни прикрывались. Но и граждан призываю быть бдительными», — резюмирует Наталья Костенко.