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Жители Самарской области заключают с управляющими компаниями модельные договоры
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Жители Самарской области заключают с управляющими компаниями модельные договоры 

ТРК Губерния 1 час назад
Этот инструмент позволяет собственникам контролировать стоимость, сроки и качество всех работ и услуг по содержанию многоквартирного дома. Договор разработан правительством Самарской области и государственной жилищной инспекцией в прошлом году.
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