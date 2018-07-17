Жители Самарской области заключают с управляющими компаниями модельные договоры 

ТРК Губерния: последние новости

Волонтеры навели порядок на Молодецком кургане в Самарской области

Жителей 63 региона призывают внести свои предложения в "Стратегию лидерства"

12 участков дорог перекроют в Самаре в связи с крестным ходом в память Николая II