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Жители Самарской области заключают с управляющими компаниями модельные договоры
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Жители Самарской области заключают с управляющими компаниями модельные договоры
ТРК Губерния
1 час назад
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Этот инструмент позволяет собственникам контролировать стоимость, сроки и качество всех работ и услуг по содержанию многоквартирного дома. Договор разработан правительством
Самарской области
и государственной жилищной инспекцией в прошлом году.
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