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Москва считает оружейное эмбарго против Южного Судана несвоевременным
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Москва считает оружейное эмбарго против Южного Судана несвоевременным 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Оружейное эмбарго, принятое против Южного Судана, «крайне несвоевременно», заявили в МИД РФ.
"Мы с самого начала были солидарны с мнением представителей Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) о том, что санкционная инициатива Вашингтона, безоговорочно поддержанная его союзниками по «западному лагерю», крайне несвоевременна", — говорится в сообщении дипведомства.
"Более того, решение, принятое вопреки мнению африканских посредников, способно подорвать не только переговорный процесс, но и нанести существенный ущерб отношениям ООН с посредничающими региональными организациями, о важности укрепления партнерства с которыми не перестают твердить наши западные коллеги", — подчеркнули в министерстве.
В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.
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