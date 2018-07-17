Москва считает оружейное эмбарго против Южного Судана несвоевременным

"Мы с самого начала были солидарны с мнением представителей Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) о том, что санкционная инициатива Вашингтона, безоговорочно поддержанная его союзниками по «западному лагерю», крайне несвоевременна", — говорится в сообщении дипведомства.

"Более того, решение, принятое вопреки мнению африканских посредников, способно подорвать не только переговорный процесс, но и нанести существенный ущерб отношениям ООН с посредничающими региональными организациями, о важности укрепления партнерства с которыми не перестают твердить наши западные коллеги", — подчеркнули в министерстве.