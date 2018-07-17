«Очень опасная ситуация»: в новом свердловском бюджете не нашлось денег на уплату долгов за топливо

Свердловское заксобрание сегодня увеличило региональный бюджет на 3,4 млрд рублей, сообщает корреспондент «ФедералПресс» . Теперь доходы составят 229,4 миллиарда, расходы — 238,3 миллиарда. Большая часть суммы — 2,5 млрд рублей — пойдет на повышение зарплаты бюджетникам, сообщила вице-губенатор — министр финансов Галина Кулаченко . Еще 300 миллионов получат многодетные семьи, 150 миллионов — ОЭЗ «Титановая долина», почти столько же будет выделено на строительство ледовой арены «Авто» в екатеринбургском микрорайоне Солнечный. По сто миллионов потратят на строительство школы в Нижнем Тагиле и решение проблем обманутых дольщиков в Арамили. Среди других расходов — денежные выплаты паралимпийцам, проектирование здания центра «Золотое сечение», проведение строительного форума 100+ Forum Russia и ремонт крыши МФЦ в Екатеринбурге Председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков посетовал, что областное правительство не учитывает пожелания депутатов, которые были высказаны еще в декабре при принятии годового бюджета. В частности, до сих пор в областной казне не нашлось средств на газификацию ряда населенных пунктов, при этом сроки действия проектной документации уже истекают. Кроме того, еще 200 миллионов необходимо для погашения муниципальных долгов за топливо. «Это очень опасная ситуация», — предупредил Владимир Терешков. Наконец, не были выделены деньги на строительство и ремонт школ в тех городах, где в этом существует насущная необходимость. «ФедералПресс» напоминает, что в прошлый раз изменения в свердловский бюджет были внесены в конце мая. Тогда расходы выросли на 4,5 млрд рублей.