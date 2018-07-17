В Беларуси запустят сервис, обслуживающий Большой адронный коллайдер

Очередной научный успех сопутствует белорусским ученым, которые уже готовы к запуску платформы Exoscale, обслуживающей вычисления Большого адронного коллайдера.

Специалисты считают, что хостинговая платформа Exoscale — одно из лучших европейских решений по предоставлению виртуальных вычислительных мощностей, принадлежащее группе компаний A1 Telekom Austria Group. В нее, поясняют ученые, и входит и белорусский телеком-оператор velcom.

Чтобы абстрактно представить себе функции, которыми наделяется сервис Exoscale, специалисты сравнивают его с «облаком», к которому в соответствии со стандартами Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подключен Большой адронный коллайдер, расположенный на границе Франции Швейцарии , информирует БЕЛТА.

Сейчас в Exoscale, по данным экспертов, потребности коллайдера обслуживают более 3500 виртуальных машин, обрабатывая около 100 терабайт первичных научных данных и результатов вычислений. В планах на ближайший год — создать около 10 000 виртуальных машин, которые в сумме задействуют «облако» в 1 петабайт.

"Возможность использования Exoscale в Беларуси — новая веха в развитии облачных технологий. Европейская организация по ядерным исследованиям признала сервис исключительно надежным, а способность масштабирования мощностей за 30 секунд до любых размеров названа сверхбыстрой", — рассказал начальник отдела компании velcom Николай Мельников

Как отметили в компании, для запуска Exoscale в коммерческую эксплуатацию в Беларуси уже подготовлена вся инфраструктура дата-центра velcom. «Это станет очень интересным предложением для ИТ-компаний и для всех, чьи задачи предъявляют требования к скорости масштабирования вычислительных ресурсов и постоянного защищенного доступа к данным. Этот облачный сервис не имеет аналогов, при этом прост, интуитивно понятен в использовании и доступен для любой организации», — подытожил Николай Мельников.