Новые ясли на 80 мест планируют построить в Глазове

Глазов. Удмуртия . В Глазове появятся новые ясли на 80 мест. Как сообщает пресс-служба администрации города, построить здание планируется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Для этого город планирует войти в федеральный проект, в рамках которого из федерального бюджета будет выделено 55 млн рублей на строительство яслей на территории Удмуртии.

Сегодня в Глазове решена проблема с местами в детских садах, а вот малышам мест в группах не хватает. Новые ясли будут принимать детей с 2 месяцев до 3 лет.

По расчетам проектировщиков «Удмуртгражданпроект», для здания яслей потребуется территория 6000-7000 кв.м. Размещаться здание будет в районе домов 75, 79 по улице Куйбышева. Сейчас администрация города ведет переговоры с инвестором-строительной компанией об участии в проекте.

Напомним, что в 2018 году в Удмуртии в 2018 году планируют построить 40 яслей. На эти цели из федерального бюджета регион получит 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.