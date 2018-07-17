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Новые ясли на 80 мест планируют построить в Глазове
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Новые ясли на 80 мест планируют построить в Глазове 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове появятся новые ясли на 80 мест. Как сообщает пресс-служба администрации города, построить здание планируется в рамках государственной программы «Развитие образования».
Для этого город планирует войти в федеральный проект, в рамках которого из федерального бюджета будет выделено 55 млн рублей на строительство яслей на территории Удмуртии.
Сегодня в Глазове решена проблема с местами в детских садах, а вот малышам мест в группах не хватает. Новые ясли будут принимать детей с 2 месяцев до 3 лет.
По расчетам проектировщиков «Удмуртгражданпроект», для здания яслей потребуется территория 6000-7000 кв.м. Размещаться здание будет в районе домов 75, 79 по улице Куйбышева. Сейчас администрация города ведет переговоры с инвестором-строительной компанией об участии в проекте.
Напомним, что в 2018 году в Удмуртии в 2018 году планируют построить 40 яслей. На эти цели из федерального бюджета регион получит 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.
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