Губернаторские выборы в Алтайском крае впервые можно будет наблюдать в онлайн-режиме 

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Система видеонаблюдения будет впервые использована на выборах главы Алтайского края 9 сентября 2018 года. На обеспечение ее работы предполагается направить около 20 млн рублей из регионального бюджета, сообщила во вторник председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.
Ранее такая система использовалась в крае только во время выборов президента РФ.
"Мы изучили рынок компаний, которые предлагают такие услуги, и вышли на проведение электронного аукциона на сумму 19 млн 980 тыс. рублей. Конкурсная документация подготовлена, мы постарается сэкономить. На губернаторских выборах система видеонаблюдения будет использоваться впервые, но ранее в крае она уже применялась на президентских выборах", — сказала Акимова.
По словам руководителя информационного центра краевого избиркома Юрия Сидорова, в крае 9 сентября будет работать 1797 участков, но для видеонаблюдения представляют интерес те, где должны проголосовать более 2 тысяч человек. Таких участков в регионе 741 — на них проголосуют более 70% избирателей, кроме того, камеры будут работать в 74 территориальных избирательных комиссиях. Также в регионе будет создан специальный интернет-портал, где любой желающий сможет увидеть избирательный процесс в онлайн— режиме. Трансляцию планируется начать в 7 часов утра 9 сентября, до открытия участков, чтобы граждане видели подготовительную работу комиссий, и завершится она после подсчета голосов.
Ранее сообщалось, что общие бюджетные средства региона, направленные на проведение выборов губернатора Алтайского края 9 сентября в единый день голосования, запланированы в объеме 350 млн рублей.
Выборы и кандидаты
Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края.
В Алтайском крае своих кандидатов в главы региона выдвинули шесть партий. От "Единой России" — врио губернатора края Виктор Томенко, от Партии роста — председатель регионального отделения Андрей Крылов, от ЛДПР — депутат фракции в краевом заксобрании Владимир Семенов. Кандидатом от партии «Яблоко» выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья «Октябрьский» Виктор Рау, от "Справедливой России" — Людмила Суслова, от «Партии Малого Бизнеса России» — редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский.