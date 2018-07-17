Губернаторские выборы в Алтайском крае впервые можно будет наблюдать в онлайн-режиме

БАРНАУЛ , 17 июля. / ТАСС /. Система видеонаблюдения будет впервые использована на выборах главы Алтайского края 9 сентября 2018 года. На обеспечение ее работы предполагается направить около 20 млн рублей из регионального бюджета, сообщила во вторник председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова

Ранее такая система использовалась в крае только во время выборов президента РФ.

"Мы изучили рынок компаний, которые предлагают такие услуги, и вышли на проведение электронного аукциона на сумму 19 млн 980 тыс. рублей. Конкурсная документация подготовлена, мы постарается сэкономить. На губернаторских выборах система видеонаблюдения будет использоваться впервые, но ранее в крае она уже применялась на президентских выборах", — сказала Акимова.

По словам руководителя информационного центра краевого избиркома Юрия Сидорова, в крае 9 сентября будет работать 1797 участков, но для видеонаблюдения представляют интерес те, где должны проголосовать более 2 тысяч человек. Таких участков в регионе 741 — на них проголосуют более 70% избирателей, кроме того, камеры будут работать в 74 территориальных избирательных комиссиях. Также в регионе будет создан специальный интернет-портал, где любой желающий сможет увидеть избирательный процесс в онлайн— режиме. Трансляцию планируется начать в 7 часов утра 9 сентября, до открытия участков, чтобы граждане видели подготовительную работу комиссий, и завершится она после подсчета голосов.

Ранее сообщалось, что общие бюджетные средства региона, направленные на проведение выборов губернатора Алтайского края 9 сентября в единый день голосования, запланированы в объеме 350 млн рублей.

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