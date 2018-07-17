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В Кемеровской области в рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям» полицейские встретились с воспитанниками реабилитационного центра
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В Кемеровской области в рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям» полицейские встретились с воспитанниками реабилитационного центра 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку посетили реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса». Полицейские предложили им пообщаться на актуальную тему безопасности в сети Интернет. Организаторы мероприятия отметили, что сегодня практически каждый школьник имеет смартфон с доступом во Всемирную паутину. Благодаря гаджетам ребята играют в онлайн-игры, просматривают видеоролики, мультфильмы, общаются в социальных сетях, многие являются подписчиками тематических блогов. Стражи порядка акцентировали внимание детей на том, что далеко не всегда посещение Интернета является безопасным.
Кроме этого, сотрудники полиции предложили воспитанникам реабилитационного центра пройти тест на киберграмотность и вспомнить основные правила интернет-безопасности, которые следует знать и соблюдать каждому пользователю.
В завершение встречи полицейские вручили детям специальные памятки.
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