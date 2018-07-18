Партпроект «Единой России» окажет поддержку Роспотребназору в проверке качества водопроводной воды

«Факты массового отравления граждан некачественной водой из-под крана должны становиться предметом тщательного межведомственного разбирательства. Партпроект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» готов оказать поддержку органам Роспотребназора в проведении контрольных замеров качества воды из-под кранов в многоквартирных домах. «Единая Россия» сделает потребительский контроль в ЖКХ постоянным», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул координатор проекта Александр Сидякин , активисты «Школы грамотного потребителя», территориальные органы Роспотребнадзора, жилищные инспекторы и местные водоканалы производили замеры жесткости, содержания щелочи, солей и уровня кислотности и других показателей качества воды в кранах трех многоквартирных домах, откуда поступали жалобы граждан.

«Источники загрязнения могут быть разными. Прежде всего, это отсутствие санитарных зон возле водохранилищ, из которых производится забор воды. Но также это могут быть старые методы обеззараживания хлором, изношенные очистные сооружения или прогнившие трубы. По всем жалобам граждан на плохой цвет, вкус, запах воды необходимо незамедлительно реагировать, поскольку их потребительские права могут быть нарушены», — приводятся в материале слова А. Сидякина.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.