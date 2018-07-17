Федоров: «Раньше твердили, что „Динамо“ — фарм-клуб „Зенита“, сейчас — „Спартака“

«Перед отъездом на первый сбор Александр Ташаев был в рядах основной команды, он являлся сотрудником клуба, по контракту имел право тренироваться с ней, а у нас ещё оставались надежды сохранить игрока. Но так складывается в футболе, что кто-то может дать футболисту и его представителям больше в финансовом плане.