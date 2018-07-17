Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Федоров перед стартом нового сезона ответил на вопрос болельщиков о переходе полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».
«Перед отъездом на первый сбор Александр Ташаев был в рядах основной команды, он являлся сотрудником клуба, по контракту имел право тренироваться с ней, а у нас ещё оставались надежды сохранить игрока. Но так складывается в футболе, что кто-то может дать футболисту и его представителям больше в финансовом плане.
Сколько еще «Динамо» будет фарм-клубом «Спартака»? Я бы не был столь категоричным. Раньше болельщики твердили, что «Динамо» — фарм-клуб «Зенита», еще раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Все это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы. Со многими расставались по-разному. Например, Данни ушел от нас за 30 млн евро, и на протяжении уже десятилетия этот трансфер между российскими клубами продолжает оставаться на первом месте. А бывает, что и контракт составлен не в пользу клуба по сумме, по срокам, и футболист уходит туда, где больше платят. Бывают обратные примеры, ну это скорее исключения. Нам надо становиться сильнее и конкурентноспособными, тогда случаи перехода в стан соперника снизятся или перестанут существовать», — цитирует Федорова пресс-служба «Динамо».