Крупнейшие предприятия Башкирии снижают инвестиции

По итогам первого квартала текущего года в Башкирии зафиксировано снижение потока инвестиций крупных предприятий региона. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов . Согласно его сведениям, существенное снижение показали около 22% из 2,87 тысяч организаций, в том числе, крупных и средних.

В их числе оказались 15 крупнейших компаний, которые формируют большую часть инвестиций в основной капитал. На 5,6% уменьшились вложения в обрабатывающие производства. Около 5% составило снижение инвестиций в электроэнергетику, АПК, лесное хозяйство, строительство и другие отрасли.

— Что еще более неприятно, так это отклонение предприятий от уже заявленных на текущий год инвестиционных намерений. Снижение инвестиций планируют 29 из 30 крупнейших предприятий, — отметил Рустэм Марданов.

Среди причин сокращения вкладов в производство стало завершение компаниями инвестпроектов, неустойчивое финансовое положение, низкая обеспеченность оборотными средствами, отсутствие земельных участков для строительства и невозможность привлечения финансовых средств.

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