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Военные наводят понтонную переправу у села Нижнеозерного
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Военные наводят понтонную переправу у села Нижнеозерного 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В селе Нижнеозерное Илекского района началось возведение понтонной переправы, сообщает пресс-служба правительства региона. Напомним, мост, разрушенный ледоходом, обеспечивал сельчанам доступ к сельскохозугодиям на левом берегу реки и выход на трассу Оренбург — Илек.
Губернатор и сопровождающие переправились на правый берег Урала, где военнослужащие понтонной части, прибывшие из Тоцкого гарнизона и Башкирии, наводили переправу. Понтонный мост заработает в ближайшие дни, после чего будет решаться вопрос о возведении постоянной переправы.
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