Военные наводят понтонную переправу у села Нижнеозерного 

В селе Нижнеозерное Илекского района началось возведение понтонной переправы, сообщает пресс-служба правительства региона. Напомним, мост, разрушенный ледоходом, обеспечивал сельчанам доступ к сельскохозугодиям на левом берегу реки и выход на трассу Оренбург — Илек.
Губернатор и сопровождающие переправились на правый берег Урала, где военнослужащие понтонной части, прибывшие из Тоцкого гарнизона и Башкирии, наводили переправу. Понтонный мост заработает в ближайшие дни, после чего будет решаться вопрос о возведении постоянной переправы.