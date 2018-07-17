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Инженеры ЦВО навели 150-метровый мост к оренбургскому селу, отрезанному половодьем
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Инженеры ЦВО навели 150-метровый мост к оренбургскому селу, отрезанному половодьем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С соответствующей просьбой к Минобороны обратилось руководство региона.
Военные инженеры Центрального военного округа навели 150-метровый понтонный мост через реку Урал и восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где после половодья был разрушен железобетонный мост.
Решение о наведении понтонной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство. Для этого были использованы 22 мостовых звена и два катера из состава понтонно-мостового парка ПМП. Ранее, до снижения уровня воды в реке, сообщение с селом обеспечивала паромная переправа, грузоподъемностью 60 тонн.
Мост у села Нижнеозерное был разрушен весной этого года во время ледохода. Он обеспечивал жителям села транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, а также выход на трассу «Оренбург-Илек».
В настоящее время в селе проживают около 1500 человек.
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