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Парфюм беременных влияет на мозг их детей
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Парфюм беременных влияет на мозг их детей 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Американские ученые из Университета штата Иллинойс обнаружили, что использование парфюма и пластиковой посуды во время беременности негативно влияет на мозг будущего ребенка.
К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов на лабораторных крысах. Самок кормили печеньем со фталатами на протяжении всей беременности и еще 10 дней после этого в концентрации, примерно соответствующей активному использованию человеком парфюма и пластиковой посуды. Появившееся на свет потомство на протяжении года проходило различные тесты.
Оказалось, что фталаты не оказывают на организм матери какого-либо негативного воздействия. У крысят на протяжении первых 90 дней их жизни (эквивалент 20-летнего возраста человека) тоже не было замечено никаких отклонений от нормы.
Однако в более старшем возрасте оказалось, что пострадали когнитивные способности потомства, которое подвергалось воздействию фталатов еще в утробе матери. Во время прохождения тестов в лабиринте таким крысам требовалось больше времени, что решить задачу, чем потомству из контрольной группы, получавшей нормальную пищу. Они также значительно хуже адаптировались к изменениям лабиринта.
Ученые подчеркивают, что удивлены масштабами воздействия фталатов. Анализ тканей мозга крыс показал, что в передней части лобной доли коры головного мозга у животных, матерей которых кормили фталатами, меньше соединений между нейронами, чем у здоровых крыс. А именно этот участок мозга отвечает за внимание, способность к планированию, координацию и др.
Исследователи рекомендуют беременным женщинам на время вынашивания ребенка отказаться от духов и освежителей воздуха, а также не греть еду в пластиковых емкостях в микроволновке. Это должно минимизировать воздействие фталатов на плод. «Мы платим цену за удобства, но иногда эта цена слишком высока», комментирует ведущий автор исследования профессор Дженис Джураска (Janice Juraska).
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