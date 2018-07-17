Xiaomi Mi Max 3 показали официально

Большой фаблет Xiaomi Mi Max 3, слухи о котором ходят уже не первый месяц, наконец начал обрастать и официальными подробностями. Президент компании Xiaomi Лин Бин выложил в сеть рендоры гаджета, а также подтвердил слухи о том, что смартфон получил 6,9-дюймовый безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ 2160х1080 пикселей.

На фото можно заметить отсутствие «выгрыза» в верхней части дисплея, но зато наличие сверху более толстой рамки, нежели было у Xiaomi Mi Max 2. Аппарат будет поставляться как минимум в трех цветах корпуса — синем, черном и золотистом. Основная камера — сдвоенная. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Есть стандартный 3,5-мм аудиоразъем. На этом официальные сведения о Xiaomi Mi Max 3 заканчиваются.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi

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