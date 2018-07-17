Vivo завершает свою потрясающую кампанию «My Time, My FIFA World Cup™» в России

МОСКВА (MOSCOW), 16 июля 2018 г. /PRNewswire/ — В завершении спонсорской программы на Чемпионате мира по футболу-2018 (2018 FIFA World Cup RussiaTM) международный бренд смартфонов Vivo присоединился к исполнению официального гимна соревнований, дабы вместе со всеми поклонниками футбола засвидетельствовать этот памятный и яркий момент.

В течение 90 секунд в ходе исполнения официального гимна Чемпионата мира по футболу «Live it Up» Ники Джемом в компании Уилла Смита и Эры Истрефи на рекламных щитах вдоль поля демонстрировался эксклюзивный сегмент Vivo. Фанаты на стадионе также на имели возможность наблюдать за происходящим на гигантских экранах, рамы которых были украшены логотипом «Vivo Nex» — новейшего флагмана бренда, презентация которого была приурочена к чемпионату.

Рекламный сегмент на поле являлся частью проекта Vivo Super Time, включавшего также тематические музыкальные мероприятия, объединившие меломанов из всех уголков земного шара. Еще один элемент данного проекта — DJ-шоу Vivo, — дарил радость и веселье, соединяя в едином порыве футбольных фанатов и любителей музыки в ходе всех 64 матчей. Движение Vivo Swag стало танцевальной инициативой данного проекта, с помощью которого поклонники спорта и музыки вместе создавали поистине незабываемые, исторические моменты Чемпионата мира по футболу-2018 в России

Кроме этого, в рамках своей кампании «My Time, My FIFA World Cup™» бренд Vivo также организовал программу Vivo Super Fan Photographer. Данная инициатива предоставила группе из 56 футбольных фанатов, знаменитостей, влиятельных блогеров, медиа-партнеров и просто поклонников бренда из различных стран уникальную возможность побывать на предматчевых разминках и скамейке запасных, дабы потом поделиться увиденным со всем миром.

В своем интервью по окончании финального матча бренд-директор международного подразделения Vivo Майкл Чан (Michael Chang) отметил: «Это был исключительный, незабываемый чемпионат. Мы гордимся возможностью вместе с ФИФА и всеми любителями спорта принять участие во всех аспектах этого поистине всенародного праздника футбола — от ярких и наполненных эмоциями баталий на поле до исполнения официального гимна перед финальным матчем и проведения программы Vivo Super Fan Photographer, — и сделать эту красивую игру ближе к поклонникам не только в России, но и по всему миру».

"Мы стали спонсорами Чемпионата мира по футболу-2018, дабы популяризовать бренд Vivo на мировой арене и продемонстрировать потребителям во всех уголках земного шара наше стремление к экстраординарным результатам. Мы твердо верим, что на протяжении всего последнего месяца нам удалось достичь большого прогресса. И теперь мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеясь продолжить дружбу с футболом и обеспечить себе дальнейший рост на международном рынке", — добавил г-н Чан.

В ознаменование своего статуса спонсора ФИФА бренд Vivo представил лимитированную версию Vivo V9 Blue FIFA World Cup 2018™, дизайн которой отражает спортивный дух чемпионата. После презентации данной модели, в ходе соревнований компания также выпустила свой ожидаемый инновационный флагман Vivo NEX. Смартфон «новой» эпохи с безрамочным дисплеем, экранным датчиком отпечатков пальцев, технологией Screen SoundCasting и «выезжающей» селфи-камерой дает пользователям возможность заглянуть в будущее и воспользоваться инновациями, превосходящими самые смелые ожидания.

В рамках сотрудничества с ФИФА бренд Vivo также оказал спонсорскую поддержку Кубку Конфедераций-2017 и выступит спонсором следующего Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

О бренде Vivo

Молодой международный бренд смартфонов ориентирован на предоставление своим пользователям идеального качества звука и фотографий с помощью передовых технологий. Vivo разрабатывает динамичные и стильные продукты для амбициозной молодёжи. На сегодняшний день мы располагаем базой из более чем двухсот миллионов пользователей и входим в число предпочтительных брендов среди молодежи по всему земному шару. Являясь официальным спонсором FIFA World Cup™, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и энергичному стилю жизни.

Узнать больше о наших инновационных смартфонах можно на сайте www.vivo.com.