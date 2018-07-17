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Москомэкспертиза согласовала проект капремонта детской школы искусств в районе Южное Медведково
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Москомэкспертиза согласовала проект капремонта детской школы искусств в районе Южное Медведково 

Агентство «Москва» 1 час назад
Согласован проект капитального ремонта детской школы искусств в районе Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт здания ГБУДО Москвы „Детская школа искусств „Феникс“ по адресу: проезд Дежнева, д. 8, корп. 1, район Южное Медведково, Северо-Восточный административный округ Москвы“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках капитального ремонта в здании предусматриваются как фасадные, так и внутренние работы.
»Проектные решения предполагают ремонт кровли, фасадов с последующей окраской, ремонт главной входной группы и крыльца со стороны дворового фасада. Над входными группами обновят козырьки. В самом здании полностью заменят внутреннюю отделку помещений: покрытие пола заменят на паркетную доску и керамическую плитку, окрасят стены и потолки», — указано в сообщении.
Кроме того, на прилегающей к школе территории заменят асфальтобетонное покрытия отмостки и тротуаров на покрытие из гранитной плитки, отремонтируют декоративное ограждение, установят малые архитектурные формы. В рамках благоустройства будет высажен газон.
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