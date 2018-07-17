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Калининградец стал призёром чемпионата мира по настольному теннису в США
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Калининградец стал призёром чемпионата мира по настольному теннису в США 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Житель Калининграда привёз медаль из Лас-Вегаса, где проходил чемпионат мира по настольному теннису. Об этом сообщает Калининградская областная федерация настольного тенниса.
Мастер спорта Георгий Рубинштейн вместе со своим постоянным партнёром Александром Савельевым из Санкт-Петербурга обошёл соперников из Австралии, Чили, Италии, США и в итоге получил серебро. Сам спортсмен отмечает, что эту медаль рассматривает как золотую, так как его противники были очень сильны.
Всего в турнире принимали участие более четырёх тысяч спортсменов из 90 стран. Это ветераны — они старше 40 лет.
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