Калининградец стал призёром чемпионата мира по настольному теннису в США 

Житель Калининграда привёз медаль из Лас-Вегаса, где проходил чемпионат мира по настольному теннису. Об этом сообщает Калининградская областная федерация настольного тенниса.
Мастер спорта Георгий Рубинштейн вместе со своим постоянным партнёром Александром Савельевым из Санкт-Петербурга обошёл соперников из Австралии, Чили, Италии, США и в итоге получил серебро. Сам спортсмен отмечает, что эту медаль рассматривает как золотую, так как его противники были очень сильны.
Всего в турнире принимали участие более четырёх тысяч спортсменов из 90 стран. Это ветераны — они старше 40 лет.