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Роскосмос планирует начать строительство второй очереди для ракеты «Ангары» в августе
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Роскосмос планирует начать строительство второй очереди для ракеты «Ангары» в августе 

Дальний Восток 43 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Контракт на строительство второго стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный планируют подписать в августе 2018 года, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.
«Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном», — сказал Рогозин.
Новейший российский космический ракетный комплекс «Ангара» включает в состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту.
«Ангара» — семейство экологически чистых российских ракет нового поколения. Комплекс позволяет выводить до 37,5 тонны груза на низкую околоземную орбиту. Первый запуск российской тяжёлой ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2021 год.
Строить космодром Восточный в Амурской области начали летом 2012 года. Первая ракета была запущена с нового космодрома со второй попытки 28 апреля 2016-го.
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