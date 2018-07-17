Роскосмос планирует начать строительство второй очереди для ракеты «Ангары» в августе

Контракт на строительство второго стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный планируют подписать в августе 2018 года, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин , передаёт ТАСС

«Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном», — сказал Рогозин.

Новейший российский космический ракетный комплекс «Ангара» включает в состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту.

«Ангара» — семейство экологически чистых российских ракет нового поколения. Комплекс позволяет выводить до 37,5 тонны груза на низкую околоземную орбиту. Первый запуск российской тяжёлой ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2021 год.