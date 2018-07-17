Построить церковь, чтобы сохранить деревню

Село Новоникольск Большеулуйского района лежит в стороне от больших федеральных трасс. Здесь начинается тайга, глухим массивом уходящая на север.

Спустившись по дороге с небольшого пригорка, сразу видишь небольшую, явно недавно отстроенную церквушку, а за ней — скромные сельские домики. В деревне одна улица, обойти которую можно за несколько минут. А о жителях никто не расскажет лучше, чем фельдшер Галина Дроботова. Она в селе авторитет — все знают ее, и она знает всех.

На пороге тайги

"Живут у нас 159 человек, если с детьми и взрослыми вместе. В основном пенсионеры, детей 20 человек. Люди живут хозяйством, производства здесь нет", — рассказала фельдшер.

Недалеко, километрах в 12, районный центр — Большой Улуй, по внешнему виду большое село. Во всем районе, по площади размером с Люксембург , около 8 тыс. человек, что меньше, чем в ином сибирском поселке.

Когда-то Новоникольск был большой деревней с огромным колхозным хозяйством, вспоминает бывшая учительница Валентина Делпер. Сейчас в школе-девятилетке учатся 18 человек. Есть сельсовет и магазин. Сейчас коровы просто гуляют по улице. А в 2012 году местные жители начали восстанавливать храм.

Все началось с Вячеслава Нефедова, точнее, с его женитьбы. Вячеслав — из Красноярска, вырос в семье священнослужителя и женился на девушке Елене родом из Новоникольска. Так Вячеслав стал бывать в деревне и обратил внимание, что на въезде в нее стоит полуразрушенное деревянное здание бывшей церкви, вокруг которого паслись коровы.

"Мы решили огородить территорию, жители охотно откликнулись, совместно поставили ограду. Отслужили молебен. И так понеслось — началось восстановление храма", — рассказал Нефедов.

Храму в Новоникольске более века, информация о нем появляется в архивных документах, в адрес-календарях Енисейской губернии начала ХХ века. В советское время церковь закрыли, а в помещение стали свозить зерно. Затем здание храма отдали под сельский клуб. Последние десятилетия храм пустовал и, никому не нужный, разрушался.

Экспертиза показала, что здание реставрации не подлежит, проще построить новую церковь. Руины разобрали, сохранив на старом месте только старинный каменный алтарь. Пожертвования на восстановление храма стали собирать всем миром, особенно крупную часть внес один бизнесмен. А в целом ту или иную помощь оказал, наверное, каждый житель без исключения.

Когда из Красноярска привезли бетон и пришла пора заливать фундамент, на эту работу вышли почти все мужчины Новоникольска. Некоторые даже освоили церковные специальности, как, например, Василий Глазунов, который, посмотрев ролики в YouТube, изучил профессию звонаря, чтобы было кому звонить в колокола.

Довести дело до конца

Прошлым летом новоникольский храм уже получил купола и колокола. Первые изготовили в городе Шарыпово Красноярского края , вторые отливали в Воронеже. Тогда и отслужили первый молебен.

"Не верила, что построим. Но мы победили, и люди пошли, — говорит Валентина Делпер. — Антон Палыч Чехов говорил, что человек должен во что-то верить: в любовь, в бога, а иначе жизнь пуста-пуста и зачем вообще все тогда. Сегодня у меня эйфория, мы добились".

Икона от патриарха

Недавно один из местных жителей написал письмо патриарху Кириллу. Он просил у главы РПЦ икону для строящейся церкви. Патриарх откликнулся и в марте этого года передал образ для Новоникольска.

"Патриарх воспринял это обращение. Он очень заботится о Дальнем Востоке, о сибирских просторах. Пришло время, когда в России вот уже несколько десятилетий вновь, как и в древние времена, как и двести и сто лет назад, создаются и строятся храмы, с храмами — школы", — сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон, вручая икону верующим в возрожденной церкви.

Импульс для деревни

Церковь срублена из массивных, еще пахнущих тайгой бревен. В помещении строительные леса, штабеля досок, на стене иконы, солнечный свет сквозь пластиковые окна падает на горящие свечи. Людей не смущают строительные недоделки — в храме их много. Нефедов говорит, что нужно еще два-три года, чтобы завершить полностью все работы, точных сроков никто не назначает.

"Вложили порядка четырех миллионов рублей. Осталось устройство полов. Потолок сделать красивым, алтарь, иконостас — это основное, а там уже можно и службы служить, и потихоньку доделывать", — говорит Нефедов.

Митрополит Пантелеймон подчеркнул, что в Сибири на селе храмы очень нужны. Причем церкви, строящиеся на народные пожертвования, «поднимаются даже более быстро», чем остальные. А фельдшер Дроботова раскрыла самый главный стимул народной стройки.

"Храм восстанавливаем для того, чтобы деревня не исчезла. Чтобы здесь рождались дети, чтобы наше население не убывало", — буднично и без какого-либо пафоса признала женщина.

Андрей Мармышев