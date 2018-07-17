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Знаменитости за 30, которые выглядят как подростки
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Знаменитости за 30, которые выглядят как подростки 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Элайджа Вуд
В это сложно поверить, но Элайдже сейчас 37 (!) лет. А для многих зрителей он по-прежнему все тот же Фродо из «Властелина колец». Еще бы! Ведь со времен выхода фильма актер практически не изменился. Все такой же непосредственный мальчуган и большими чистыми глазами.
Эллен Пейдж
На красных дорожках Эллен легко можно принять за дочь какой-нибудь звезды. А между тем актрисе уже 31 год, и она давно выросла из образа девочки-подростка. Пейдж замужем за танцовщицей Эммой Портнер и, поговаривают, что в будущем знаменитости планируют завести детей.
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр, судя по всему, как и Элайджа Вуд при рождении получил суперспособность останавливать время и не стареть. Актеру 43, у него двое детей, но он по-прежнему выглядит невероятно молодо. По словам Тоби, сохранять внешность 20-летнего парня ему помогает вегетерианство. Особой системы питания он придерживается уже долгие годы.
Кристина Риччи
До того, как к ней пришла слава, Кристина не считала себя привлекательной и сильно комплексовала из-за внешности. «Одно время у меня была очень заниженная самооценка. Поверьте, это самое ужасное чувство на свете! Сейчас я делаю все для того, чтобы оно больше никогда мной не завладело», — рассказывала актриса в одном и из интервью. Сейчас, в свои 38, она счастлива выглядеть на 15 лет моложе.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун в 42 выглядит ровесницей своей дочери. Актриса утверждает, что они с Авой общаются как подружки и часто обмениваются нарядами и аксессуарами. Поклонники шутят о том, что Риз осталась все той же юной улыбчивой девчонкой из романтических комедий начала нулевых, и порой сама ведет себя как ребенок. Кажется, ей самой это даже нравится.
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