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Эксперт рассказал, в каких случаях мобильный телефон поможет найти его владельца
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Эксперт рассказал, в каких случаях мобильный телефон поможет найти его владельца 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Точное местонахождение владельца мобильного телефона при помощи функции геолокации можно установить только в том случае, если мобильное устройство будет включено, кроме того, при этом также необходимо учитывать еще ряд факторов, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Законопроект об использовании геолокации с мобильных телефонов без решения суда для оперативного поиска пропавших детей внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Для получения данных будет достаточно заявления родителей или опекунов. При этом ответственное за поиск ведомство должно будет уведомить об этом суд. Поправки направлены на повышение оперативности работы поисковых групп.
«Наличие мобильного телефона — больше подспорье при поиске людей. Есть только один момент: более точную геолокацию показывает именно включенный телефон. По нему можно с небольшой погрешностью определить местонахождение человека. В случае выключенного телефона очень много вопросов. Но можно достаточно четко определить последнее место перед выключением», — сказал Кусков в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он добавил, что при этом существует масса других факторов, которые зависят, в том числе, от наличия сети.
«Если сети не будет, никакая информация не будет фиксироваться и передаваться правоохранительным органам», — заключил эксперт.
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