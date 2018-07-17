Обороной Канады занялся украинский разведчик

Об этом сообщили в Минобороны Канады.

До повышения генерал Пол Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады , а еще ранее возглавлял военную разведку страны. За последние несколько лет он неоднократно посещал Украину , в том числе, побывал в селе Поздимир Львовской области, где проживают его родственники.

По образованию Винник — военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году Винник принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

На Украине оценили назначение Винника как наивысшее достижение украинских канадцев в Вооруженных силах Канады.

Пол Винник также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками североамериканского государства.