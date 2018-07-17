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Обороной Канады занялся украинский разведчик
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Обороной Канады занялся украинский разведчик 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в Минобороны Канады.
До повышения генерал Пол Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, а еще ранее возглавлял военную разведку страны. За последние несколько лет он неоднократно посещал Украину, в том числе, побывал в селе Поздимир Львовской области, где проживают его родственники.
По образованию Винник — военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году Винник принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
На Украине оценили назначение Винника как наивысшее достижение украинских канадцев в Вооруженных силах Канады.
Пол Винник также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками североамериканского государства.
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