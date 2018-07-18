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Клиенты ВТБ Страхование в этом году чаще всего летали в Испанию и Италию
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Клиенты ВТБ Страхование в этом году чаще всего летали в Испанию и Италию 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Компания ВТБ Страхование провела исследование наиболее популярных направлений зарубежного летнего отдыха своих клиентов. Статистика показывает, что в этом году чаще всего они выбирают европейские страны.
Всего в этом году полисы для выезда за рубеж на период с июня по сентябрь приобрели порядка 300 тысяч человек. Наиболее популярными направлениями стали Испания, Италия, Греция, Черногория, Кипр и Болгария.
Средний возраст застрахованного составляет 41 год. При этом доля мужчин существенно превалирует (74%).
Минимальная стоимость страхового полиса составляет 800 рублей. Большинство полисов, которые приобретают туристы, покрывают только стандартные медицинские услуги.
Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Отправляясь в отпуск, никому из нас не хочется думать о неприятных ситуациях, которые могут случиться с нами на отдыхе. Это может быть отравление, травмы, обострение хронических заболеваний и т.д. Обращение к врачу за границей стоит достаточно дорого. Но если позаботиться о наличии страхового полиса заранее, это может не только сохранить семейный бюджет от непредвиденных расходов, но и оставить от отпуска только приятные воспоминания. Поэтому количество людей, которые самостоятельно приобретают страховые полисы для выезда за рубеж, становится все больше».
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