Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года

"Мы исходим из того, что мы выходим на серийное производство ракет «Ангара» на омской производственной площадке к 2022-2023 годам. Мы закрываем программу и весь бизнес, связанный с «Протоном», потому что с 2025 года она летать с Байконура уже не сможет ввиду тех ограничений, которые были введены по использованию ракет с таким топливом (гептилом — прим. ТАСС)", — сказал Рогозин.

По его словам, московский завод будет трансформирован в инженерный центр, а все производство будет переведено в Омск . «В Москве останется конструкторское бюро, технологи. Мы с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным договорились, что весь инженерно-конструкторский потенциал должен остаться в Москве», — отметил Рогозин.

Роскосмос подпишет со строителями контракт на начало работ по созданию второго стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме Восточный в начале августа, строительство планируется начать в первой декаде того же месяца.

"Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном", — сказал Рогозин.