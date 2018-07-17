Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Серийное производство ракет-носителей «Ангара» начнется на омском ПО «Полет» с 2023 года. Туда переедет все производство, в Москве на территории Центра Хруничева останется только конструкторское бюро, сообщил во вторник журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы исходим из того, что мы выходим на серийное производство ракет «Ангара» на омской производственной площадке к 2022-2023 годам. Мы закрываем программу и весь бизнес, связанный с «Протоном», потому что с 2025 года она летать с Байконура уже не сможет ввиду тех ограничений, которые были введены по использованию ракет с таким топливом (гептилом — прим. ТАСС)", — сказал Рогозин.
По его словам, московский завод будет трансформирован в инженерный центр, а все производство будет переведено в Омск. «В Москве останется конструкторское бюро, технологи. Мы с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным договорились, что весь инженерно-конструкторский потенциал должен остаться в Москве», — отметил Рогозин.
Роскосмос подпишет со строителями контракт на начало работ по созданию второго стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме Восточный в начале августа, строительство планируется начать в первой декаде того же месяца.
"Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном", — сказал Рогозин.