В Новый год главную ёлку Казани теперь будут ставить у центра семьи «Казан»

Игорь Куляжев. Центральную ёлку в столице Татарстана с этого года начнут устанавливать на площадке перед центром семьи «Казан», рассказал на брифинге в кабмине РТ председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани

Он отметил, что ёлка появится на месте, где располагалась площадка фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018. Чтобы провести Фан-фест к этой территории пришлось подвести километры сетей водоснабжения и электросетей. Так что площадку после мундиаля не бросят, и сети тоже будут использовать. Здесь будут проводить различные развлекательные мероприятия городского масштаба. Одним из таких мероприятий и станет центральная городская ёлка.

Напомним, ранее центральной площадкой празднования Нового года в Казани была территория возле Центрального стадиона Казани.