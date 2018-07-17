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В Новый год главную ёлку Казани теперь будут ставить у центра семьи «Казан»
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В Новый год главную ёлку Казани теперь будут ставить у центра семьи «Казан» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Центральную ёлку в столице Татарстана с этого года начнут устанавливать на площадке перед центром семьи «Казан», рассказал на брифинге в кабмине РТ председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.
Он отметил, что ёлка появится на месте, где располагалась площадка фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018. Чтобы провести Фан-фест к этой территории пришлось подвести километры сетей водоснабжения и электросетей. Так что площадку после мундиаля не бросят, и сети тоже будут использовать. Здесь будут проводить различные развлекательные мероприятия городского масштаба. Одним из таких мероприятий и станет центральная городская ёлка.
Напомним, ранее центральной площадкой празднования Нового года в Казани была территория возле Центрального стадиона Казани.
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