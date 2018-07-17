128 млн рублей получит Псковская область от правительства на медицину 

Правительство Российской Федерации увеличило субвенцию Псковской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов на 12 млн рублей — до 128 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Размер субсидии вырос в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Если на 1 января в Псковской области их было 12 тыс. 300 человек, то в настоящее время — 13 тыс. 600 человек», — пояснила директор Управления фармации Псковской области Татьяна Кузьмина.
Из областного бюджета на эти цели выделено 67 млн рублей.