Около 2,2 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье в январе-июне 

Агентство «Москва»: последние новости

Закон об аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам принят Госдумой

Пассажиропоток Шереметьево во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 11% - до 4,7 млн человек