Около 2,2 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье в январе-июне 

Около 2,2 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Подмосковье в I полугодии 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В I полугодии текущего года в Московской области провели около 2,2 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Всего же на 2018 г. за счет средств фонда обязательного медицинского страхования запланировано выполнение порядка 5 тыс. процедур ЭКО», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Она уточнила, что данный показатель почти на 25% больше, чем годом ранее. В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что в регионе не только увеличивается количество процедур ЭКО, но и совершенствуются методики проведения. «Только в 2017 г. благодаря экстракорпоральному оплодотворению на свет появились свыше 2 тыс. детей, а с начала этого года — более 900 малышей. Жительницам Московской области процедура ЭКО в рамках ОМС может быть оказана в 29 медицинских организациях, расположенных, в том числе, в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других регионов», — подчеркнул Д. Марков.