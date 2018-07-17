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Будущие врачи из Башкирии во время отдыха в Абхазии оказали помощь женщине
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Будущие врачи из Башкирии во время отдыха в Абхазии оказали помощь женщине 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Три ординатора Башкирского госмедуниверситета, находившиеся в Абхазии на практике, оказали помощь женщине, потерявшей сознание во время отдыха у озера Рица, сообщили UFA.AIF.RU в университете.
Будущие врачи Рамзиль Файзуллин, Альберт Мурзагалин и Лилияна Садыкова проходили практику в столице Абхазии — городе Сухум. После недельной работы в республиканской больнице решили поехать отдохнуть к высокогорному озеру Рица.
Во время отдыха на берегу они увидели, что одна из туристок потеряла сознание и упала. Ординаторы немедленно приступили к оказанию первой доврачебной помощи.
«Из своей аптечки достал нашатырный спирт, противоаллергический препарат: всегда ношу с собой небольшой набор препаратов для первой необходимой помощи, — рассказал будущий травматолог Рамзиль Файзуллин. — Для начала исключили аллергический шок, затем привели в чувство, уложили боком, так пошли рвотные позывы. Вскоре и прибыла скорая медпомощь. Скорее всего, женщина просто перегрелась на солнце».
Рамзиль Файзуллин и Альберт Мурзагалин — будущие врачи-травматологи. В настоящее время закончили первый год обучения в ординатуре, Лилияна Садыкова планирует стать акушер-гинекологом.
Республиканская больница города Сухум стала базой практики для будущих врачей республики, благодаря начатому в 2017 году сотрудничеству Башгосмедуниверситета с Минздравом Абхазии.
«К сожалению, в Абхазии нет своего медицинского вуза. Я — выпускник Башгосмедуниверситета. И я рад, что вместе с родным вузом мы реализуем несколько проектов, в частности, внедряем новые технологии с помощью проведения мастер-классов. За два года сотрудничества мы совместно с башкирскими коллегами провели показательные операции по анестезиологии, колопроктологии, урологии, гинекологии. В этом году начали реализацию нового проекта по практике ординаторов на базе Сухумской республиканкой больницы», — рассказал заместитель главного врача Руслан Смыр.
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