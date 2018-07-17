Интерьер современной трёшки с лимонными акцентами

Дизайнеры Карине Мхитарян и Антонина Мальцева создали проект для молодой семьи, любящей натуральные материалы и экологичность, поэтому основной фишкой интерьера стало дерево в различных его интерпретациях. Заказчики — вторые владельцы квартиры, и кухня с залом уже были объединены, но авторам проекта хотелось сделать условную границу между зоной приёма пищи и зоной отдыха. Посмотрим, что у них получилось.

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Карине Мхитарян, архитектор-дизайнер

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Соискатель степени кандидата искусствоведения. Победитель всероссийского конкурса курсовых и дипломных проектов при АмГУ в четырёх номинациях. Победитель открытого международного конкурса молодёжных проектов Autodesk «Придай форму будущему!» — 2015 в категории «Архитектура и конструкция общественных и промышленных зданий и сооружений».

Победитель конкурса курсовых и дипломных проектов в номинации «Дизайн среды» за проект «Фасад как вертикальная зелёная инфраструктура» в Благовещенске.

http://design-akm.ru Антонина Мальцева, архитектор-дизайнер

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Соискатель степени кандидата искусствоведения. Заняла первое место на Всероссийском конкурсе на создание дизайн-проекта со стеклянным элементом от STEKLO creative lab. С 2013 по 2015 Антонина и Карине работали в проектной конторе, занимались проектирование жилых и общественных зданий. С 2015 года занялись частной практикой.

http://design-akm.ru — Основное пожелание хозяев — использование деревянных элементов в интерьере, и мы органично их вписали за счёт реек, плавно спускающихся с потолка на стены и визуально объединяющих две зоны. Огромный диван с большим количеством подушек позволит собрать большую дружную компанию на вечерние посиделки. Мы не забыли и про игру света — отдельно подсвечивается диванная зона, есть общее освещение зала.

Зона для чтения книг соседствует с их хранением. Акцентный цвет интерьера — жёлтый, он и появился на подушках и в кресле. Конечно же, мы не забыли про растения в горшках, акцентные полочки и тумбы для хранения и декора. Видите замечательных львов на стенке? Угадайте, кто по гороскопу хозяйка!

В кухне у нас опять же фасады под дерево, гармонирующие с деревянными рейками, стеклянный фартук, перекликающийся со стеклянным столом. Обратите внимание, что над кухонным гарнитуром мы нарастили короб во избежание сбора пыли на верхней части шкафчиков. Хозяева хотели видеть встроенную технику, поэтому справа в солдатике у нас спрятался холодильник, за ним — посудомоечная машина, вытяжка тоже спряталась за фасадами. Разные сценарии подсветки: общий свет, зона готовки, зона приёма пищи.

А вот та самая перегородка, которая с одной стороны отделяет обеденную зону от гостиной, а с другой служит продолжением зала. В ней заложен телевизор на поворотном кронштейне для просмотра в той или иной зоне. Рейки, плавно переходящие со стены на потолок, а затем на перегородку, стали основной связующей частью пространства. За счёт подсветки реек на потолке мы создали эффект парения, поэтому визуально рейки не давят на человека.

Спальня у нас получилась без излишеств, с использованием фактуры дерева и натуральных материалов. Акцентной частью служит изголовье кровати — ниша с инженерной доской и подсветкой, а также противоположная стенка с обоями с фактурой дерева. Здесь, как и во всём проекте, заложено сценарное освещение — общий свет, подсветка за кроватью, а также светильники с той и другой стороны кровати. Ну и, конечно же, мы не забыли про живые растения.

Огромную роль в проекте сыграло отсутствие шкафов, поскольку площадь позволяла сделать мини-гардеробную за зеркальной дверью, расширяющей пространство. В изголовье кровати мы сделали нишу с подсветкой и переходящим на стену напольным покрытием.

На противоположной от кровати стене мы органично вписали трюмо с большим зеркалом и удобным креслом, которое тоже может быть рабочей зоной. Ну и как же в спальне без телевизора! Зона ТВ — над белоснежным комодом, на котором расположатся любимые хозяйские безделушки и рамки с самыми ценными фотографиями. И обратите внимание на обои — здесь тоже присутствует фактура дерева в переплетениях.

Вот и ванна хозяев за стеной из белого кирпича. Раньше с левой стороны был проход в несущей стене в сауну, но сауна превратилась в гардеробную при детской, а проём мы удачно использовали как нишу для размещения стиральной машины и сушилки. В качестве декоративного приёма и одновременно подсветки зоны умывания мы повесили красивые хромированные шары, гармонирующие с фурнитурой и молдингами на стене.

В ванной комнате имитация дерева тоже нашла своё применение в напольном керамограните и настенном бордюре. Над инсталляцией у нас удачно вписалась ниша, в которую мы установили водонагреватель и пару полочек для хранения, а затем спрятали за полупрозрачные дверцы. Проблему с разбрызгиванием воды из ванны мы решили за счёт стеклянной перегородки.

Как только человек входит в квартиру, он сразу должен понимать её стилистику, видеть цветовое определение и использование материалов. При входе нас встречает большой шкаф-купе с зеркальными дверями, небольшой пуфик и вешалка для пальто. Соседствующая с входной дверь ведёт в гостевой санузел. По всей прихожей уложен керамогранит, переходящий в зону кухни.

Цветовая гамма прихожей сразу же характеризует всю квартиру: основной цвет — бежевый; акцентная стена, ведущая в зал, — шоколадная с деревянными рейками; противоположная — кирпичная. Мы не стали ставить дверь в кухню-гостиную, а красиво обрамили портал. Большая прихожая плавно перетекает в зону приёма гостей.

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