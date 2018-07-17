Сенат США призывает ограничить доступ разработчиков Smart TV к пользовательским данным

Американские сенаторы Эдвард Марки и Ричард Блюменталь , члены Комитета США по торговле, науке и транспорту, направили прошение в Федеральную торговую комиссию (FTC) о расследовании в отношении предполагаемого нарушения конфиденциальности данных пользователей.

Сенаторы отмечают, что раз Smart TV устройства собирают статистику о предпочтениях и поведении аудитории, то производители обязаны отчитываться о полученных сведениях. К примеру, по некоторым исследованиям, Smart TV способны делать выводы о политических взглядах пользователя в зависимости от того, предпочитает он смотреть выступления либеральных политиков — или консервативных. Есть данные о том, что к концу прошлого года Smart TV проникли в 45% американских жилищ. Сенаторы в своем прошении выражают сожаление о том, что «пользователи Smart TV столь беспечно распоряжаются личными данными, и не понимают всей важности защиты конфиденциальности».

Марки и Блюменталь напоминают Конгрессу о том, что опасения по поводу слишком свободного доступа провайдеров Smart TV к данным пользователей, озвучивались уже достаточно давно. Тем не менее, правила конфиденциальности, разработанные для телевизионных и кабельных сетей, до сих пор недостаточно эффективны в сфере Smart TV. Но прецеденты были: в 2017 FTC добилась от VIZIO, одного из крупнейших производителей, подписания соглашения, регулирующих конфиденциальность пользовательских данных. Теперь FTC предъявляют этот успешный опыт как аргумент и призывают Конгресс США к должной строгости.

ИСТОЧНИК: Advanced Television