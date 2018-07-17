С миру по нитке: Михалкин и Климов узнали имена соперников

— По данным ESPN, бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО), а также его соотечественник, чемпион WBA в весе до 55,3 кг Даниэль Роман (25-2-1, 9 КО) подписали соглашение с промоутером Эдди Херном (Matchroom USA) и будут выступать в рамках «проекта на миллиард» — сделки промоутера с онлайн-стриммингом DAZN. Официальное подтверждение ожидается сегодня — через несколько часов в Нью-Йорке США ) Херн соберёт пресс-конференцию.

— По слухам, британский топ-проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Джошуа Буатси (6-0, 4 КО) проведёт 28 июля в Лондоне ( Великобритания ) бой не с соотечественником Рикки Саммерсом (15-1, 5 КО), а с опытнейшим Игорем Михалкиным (21-2, 9 КО) из России . Поединок должен состояться в рамках андеркарда битвы супертяжей Диллиана Уайта (23-1, 17 КО) и Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

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— В этом же вечере бокса продолжаются попытки заменить ранее выбывшего по причине травмы британца Келла Брука (37-2, 26 КО). Вчера мы сообщали, что велись переговоры с популярным местным боксёром Крисом Юбэнком-мл. (26-2, 20 КО). Промоутер Эдди Херн в интервью IFL TV заявил о том, что Юбэнк отказался — предпочёл роль запасного бойца в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Теперь же ведутся переговоры с британским супертяжем Джо Джойсом (5-0, 5 КО). Вероятный оппонент Джойса — соотечественник Ник Уэбб (12-0, 10 КО).

— Экс-претендент на чемпионский титул российский боец полусреднего веса (до 66,7 кг) Андрей Климов (20-4, 10 КО) следующий поединок проведёт 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) против аргентинца Фабиана Майданы (15-0, 11 КО), младшего брата бывшего чемпиона мира Маркоса Майданы. Поединок Майдана−Климов пройдёт в андеркарде объединительного боя американских чемпионов лёгкого веса (до 61,2 кг), чемпиона IBF Роберта Истера (21-0, 14 КО) и чемпиона WBC Майки Гарсиа (28-0, 30 КО).

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— 8 сентября в Австралии местный обладатель титула чемпиона Океании по версии WBA Эндрю Молони (17-0, 10 КО) проведёт бой с бывшим чемпионом мира из Панамы Луисом Консепсьоном (37-6, 26 КО). Ожидается, что победитель схватки оспорит полноценный чемпионский титул WBA с действующим чемпионом Халидом Яфай (24-0, 15 КО) из Британии.

— Поединок между двумя мексиканскими воинами ринга, чемпионом WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигелем Берчельтом (34-1, 30 КО) и обязательным претендентом Мигелем Романом (60-12, 47 КО), вероятно, пройдёт в США в октябре. По данным BoxingScene, стороны пребывают в переговорном процессе, но договориться пока-что не смогли. Источник напоминает, что дедлайн для переговоров заканчивается 23 июля.

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