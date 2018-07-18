Проект на миллиард: Эдди Херн представил своих новых бойцов

Вчера в Нью-Йорке США ) состоялась пресс-конференция, на которой британский промоутер Эдди Херн (Matchroom USA) сообщил о деталях сотрудничества в рамках «проекта на миллиард» — сделки с онлайн-стриммингом DAZN.

В рамках проекта DAZN покажет в прямом эфире американским телезрителям 16 боксёрских шоу из Великобритании и столько же из США. Первое шоу запланированное к показу — намеченный на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) бой чемпиона WBA Super, IBF, WBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) против обязательного претендента россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Херн представил бойцов, которым предстоит боксировать на платформе DAZN. Это — полусредневес (до 66,7 кг), экс-чемпион мира Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО), средневес (до 72,6 кг), обязательный претендент по линии WBO Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО), супертяж-проспект (свыше 90,7 кг) Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО), чемпион WBA в весе до 55,3 кг Даниэль Роман (25-2-1, 9 КО) и чемпион WBO в весе до 63,5 кг Морис Хукер (24-0-3, 16 КО). Все бойцы представляют США. Также в шоу Херна предстоит выступать чемпиону IBF в весе до 79,4 кг россиянину Артуру Бетербиеву (12-0, 12 КО).

Отметим, в ряде случаев (Миллер, Бетербиев, Роман) речь идёт о со-промоутерском соглашении.

Следующие 2 шоу от Херна на платформе DAZN состоятся в США: 6 октября в Чикаго выступят Варгас (главное событие шоу), Бетербиев, Миллер и Эндрэд. 20 октября в Лос-Анджелесе предстоит боксировать Роману и Хукеру.

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