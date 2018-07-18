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Пресс-конференция DAZN в фото: Энтони Джошуа, Поветкин, Миллер, Варгас и Эндрэд
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Пресс-конференция DAZN в фото: Энтони Джошуа, Поветкин, Миллер, Варгас и Эндрэд 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, вчера в Нью-Йорке (США) состоялась совместная пресс-конференция промоутера Эдди Херна (Matchroom USA) и представителей онлайн-платформы DAZN, с которой ранее промоутер подписал самую масштабную сделку в истории бокса — «проект на миллиард».
В рамках шоу Херн представил бойцов, которые примут участие в вечерах бокса на платформе DAZN: полусредневес (до 66,7 кг) Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО), средневес (до 72,6 кг) Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО), супертяж (свыше 90,7 кг) Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО), чемпион WBA в весе до 55,3 кг Даниэль Роман (25-2-1, 9 КО), чемпион WBO в весе до 63,5 кг Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) и чемпионка WBA/IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Кэти Тейлор (9-0, 4 КО).
Также подписан контракт с всемирно известным ринг-анонсером Майклом Баффером.
Первое шоу запланированное к показу DAZN на американском рынке — поединок супертяжей, чемпиона WBA Super, IBF, WBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) против обязательного претендента россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО). Бой пройдёт в Лондоне (Великобритания) 22 сентября.
Небольшой конфликт пытался спровоцировать Миллер, которому захотелось потолкаться с Джошуа. Но американского здоровяка удалось быстро успокоить.
Смотрите также: Энтони Джошуа и Поветкин: встреча в США, битва взглядов и скандалист Миллер — видео
В остальном мероприятие прошло без эксцессов, если не считать нескольких болельщиков чемпиона WBC супертяжа Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО). Херн парировал на выпады незваных гостей, заявив, что на его пресс-конференции собралось больше людей, чем собирается на боях Уайлдера.
Фоторепортаж с места событий: Ed Mulholland/BoxingScene
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