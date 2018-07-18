Родственники испанского диктатора Франко согласились на перезахоронение его останков

Испанские власти достигли соглашения с родственниками диктатора Франсиско Франко (1892-1975) на перенос его останков из гробницы в мемориальном комплексе жертвам гражданской войны в Испании «Долина павших», расположенном недалеко от Мадрида

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в правительстве Испании.

По данным газеты, пока не определено место перезахоронения останков диктатора, поэтому их эксгумация начнётся не раньше августа.

Как сообщается, ранее семеро внуков были против переноса останков из мавзолея в «Долине павших».

Такую же позицию занимало недавно ушедшее в отставку консервативное правительство Мариано Рахоя , отказываясь выполнять парламетскую резолюцию по этому вопросу, принятую в мае 2017 года по инициативе социалистической партии Испании.

Диктатор Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год. Сооружение мемориального комплекса жертвам гражданской войны началось в 1940 году по его распоряжению. К строительству «Долины павших» привлекались заключённые, комплекс был завершен в 1958 году.

Ранее сообщалось о смерти единственной дочери диктатора Франко Марии дель Кармен Франко и Поло.