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Родственники испанского диктатора Франко согласились на перезахоронение его останков
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Родственники испанского диктатора Франко согласились на перезахоронение его останков 

RT на русском 1 час назад
Испанские власти достигли соглашения с родственниками диктатора Франсиско Франко (1892-1975) на перенос его останков из гробницы в мемориальном комплексе жертвам гражданской войны в Испании «Долина павших», расположенном недалеко от Мадрида.
Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в правительстве Испании.
По данным газеты, пока не определено место перезахоронения останков диктатора, поэтому их эксгумация начнётся не раньше августа.
Как сообщается, ранее семеро внуков были против переноса останков из мавзолея в «Долине павших».
Такую же позицию занимало недавно ушедшее в отставку консервативное правительство Мариано Рахоя, отказываясь выполнять парламетскую резолюцию по этому вопросу, принятую в мае 2017 года по инициативе социалистической партии Испании.
Диктатор Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год. Сооружение мемориального комплекса жертвам гражданской войны началось в 1940 году по его распоряжению. К строительству «Долины павших» привлекались заключённые, комплекс был завершен в 1958 году.
Ранее сообщалось о смерти единственной дочери диктатора Франко Марии дель Кармен Франко и Поло.
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