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Родственники испанского диктатора Франко опровергли сообщения о согласии на его перезахоронение
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Родственники испанского диктатора Франко опровергли сообщения о согласии на его перезахоронение 

RT на русском 2 часа назад
Родственники диктатора Франсиско Франко заявили, что не давали своего согласия правительству Испании на перезахоронение его останков.
Об этом сообщает El Mundo.
Как отмечает издание, семья Франко не только не давала своего согласия на подобное, но и выступает резко против данной инициативы.
Семеро внуков Франко пригрозили правительству обвинениями в «осквернении могил», если будет произведена эксгумация тела.
Ранее сообщалось, что испанские власти достигли соглашения с родственниками Франко о переносе его останков из гробницы в мемориальном комплексе жертвам гражданской войны в Испании «Долина павших», расположенном недалеко от Мадрида.
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