Родственники испанского диктатора Франко опровергли сообщения о согласии на его перезахоронение

Родственники диктатора Франсиско Франко заявили, что не давали своего согласия правительству Испании на перезахоронение его останков.

Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, семья Франко не только не давала своего согласия на подобное, но и выступает резко против данной инициативы.

Семеро внуков Франко пригрозили правительству обвинениями в «осквернении могил», если будет произведена эксгумация тела.