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Nickelodeon объявил о перезагрузке мультсериала «Ох уж эти детки»
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Nickelodeon объявил о перезагрузке мультсериала «Ох уж эти детки» 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Tlum.ru
Канал Nickelodeon и студия Paramount Pictures объявили о перезапуске мультсериала Rugrats ("Ох уж эти детки"), сообщает USA Today.
Всего в новом сезоне сериала будет 26 эпизодов. Также планируется выпустить фильм живого действия с анимированными персонажами по мотивам мультфильма. Если премьерная дата анимационного сериала пока неизвестна, то полнометражную ленту планируется запустить в прокат 13 ноября 2020 года.
Как рассказал президент Paramount Players Брайан Роббинс, авторы сериала хотят взрастить новое поколение фанатов. «Взрослые, которые выросли с Томми Пиклсом и командой „Ох уж этих деток“, теперь смогут разделить этот опыт со своими детьми», — поделился он.
Сериал «Ох уж эти детки» впервые показали на Nickelodeon в 1991 году. Его герои — малыши в начальной школе, которые сталкиваются с детскими и взрослыми проблемами и приключениями. Ранее стало известно, что MTV перезапускает популярный в конце 1990-х мультсериал «Дарья».
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