Ещё
Более 13 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Более 13 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюменской области клещевым энцефалитом заразились 34 человека, пятеро из них — дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным на 16 июля в больницы с кусом клещей обратились более 13 тысяч человек, в том числе 2596 детей.
По оценкам специалистов, число случаев присасывания клещей не превышает среднемноголетних значений. В области также зарегистрировано 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей. Наибольшее число обращений отмечается в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах.
«С начала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 1936 клещей, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 22 клеща (1%). Исследован на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 1851 клещ, получено 623 (34%) положительных результата», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Суд вынес приговор челябинке, торговавшей девственностью 13-летней девочки Подтопление улиц и домов: в Краснодаре ликвидируют последствия ливня Сахалинская область построит остров во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева115
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка71
Трампа обвинили в измене родине60
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение