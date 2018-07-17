Более 13 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей

Тюменской области клещевым энцефалитом заразились 34 человека, пятеро из них — дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора . По данным на 16 июля в больницы с кусом клещей обратились более 13 тысяч человек, в том числе 2596 детей.

Заводоуковском, По оценкам специалистов, число случаев присасывания клещей не превышает среднемноголетних значений. В области также зарегистрировано 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей. Наибольшее число обращений отмечается в Тюмени , Ишиме, Тобольске Ялуторовском , Абатском и Вагайском районах.

«С начала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 1936 клещей, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 22 клеща (1%). Исследован на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 1851 клещ, получено 623 (34%) положительных результата», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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